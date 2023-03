“9.000 euro per patiënt voor 5 weken door energieprijzen en gebrek aan steun”: Brasschaatse verslavingskliniek is failliet

De bekende verslavingskliniek ‘Action on Addiction’ in Brasschaat heeft de boeken neergelegd. Door de sterk gestegen levenskosten was de private behandeling voor de nochtans vele potentiële cliënten te duur geworden. “Ik startte de verslavingskliniek 10 jaar geleden op met mijn mama, en op een aantal weken is ons levenswerk leeggelopen”, vertelt een van de zaakvoerders, Stefanie Antonissen. Hoe is het zover gekomen en wat nu?