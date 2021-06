67-jarige bestuurder overleden na crash in gracht

Antwerpen Van betoveren­de fruitgaar­den tot kastelen­pracht: 6 keer fietsen in de Antwerpse rand

19 juni Het stralende weer nodigt uit tot een ontspannende fietstocht. Zin om een nieuwe toer te ontdekken? Wij selecteerden zes uitgestippelde themaroutes in de Antwerpse rand die de moeite waard zijn: van abdijen over steenbakkerijen tot fruitgaarden. Ontdek hier waar je samen met vrienden of familie op pad kan gaan in onder andere de buurt van Kalmthout, Brasschaat, Malle, Ranst en Boom. Ontdek hier meer over de mooiste fietsroutes van Vlaanderen.