“31-jarige man uit Brasschaat die Nederlandse vrouw doodstak in Delft bekent in een Facebookbericht”

ANTWERPEN Britt (28) opent kledingwin­kel voor rock, metal, punk en emo: “Het aanbod is echt veel te klein in ons land”

Meer alternatieve kleding in rock-, metal-, punk- en emostijl aan de man brengen. Dat is de missie van de Antwerpse Britt Van Damme (28), ook wel gekend als zangeres bij rockabilly-band ’10 Cats Down’, die nu haar winkel ‘House of Bones’ opent in het hartje van de stad: “Van Dolly Parton en Mötley Crüe tot Metallica en Bring Me The Horizon.”

4 februari