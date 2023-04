30 jaar? Dat verdient (een eigen) taart: sterrenchef helpt bakkerij Manus met creatie voor jubileum

District wil Ekerenaar aanmoedi­gen om met de fiets of te voet te gaan winkelen

Het district Ekeren organiseert ook in 2023 de campagne ‘In Ekeren winkel ik met mijn ...’. Het bestuur wil de Ekerenaar zo aanmoedigen om in Ekeren te winkelen én zijn boodschappen vaker met de fiets of te voet te doen. De campagne loopt tot en met 30 juni.