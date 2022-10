19-jarige kapster uit Brasschaat waagt haar kans in ‘The Voice’

Mannen van Hoboken Pioneers zijn landskampi­oen in softball én baseball, softball­vrou­wen kunnen kers op de taart zetten: “Titels zijn geen verrassing”

Hoboken Pioneers kroonde zich afgelopen weekend, een week nadat het al de titel pakte in het softball, ook tot landskampioen baseball. In het softball werd Brasschaat Braves in een best-of-5 opzij gezet na een razend spannende reeks duels (3-1) en ook in het baseball toonde Pioneers zich sterker dan Deurne Spartans (3-1). De softbal dames kunnen dit al unieke seizoen nog wat extra meer glans geven, want zij beginnen komende zaterdag aan hún Belgian Series.

