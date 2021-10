13-jarig meisje uit Brasschaat al vier dagen vermist

Wuustwezel/Hoogstraten/Turnhout/Brasschaat Clics en Elindus zetten actie op voor Stichting De Kleine Strijders: “Blij dat we dit warme project kunnen steunen”

Energieleverancier voor ondernemers Elindus en de gekende speelgoedfabrikant Clics uit Wuustwezel slaan de handen in elkaar. Ze hebben samen een actie op poten gezet om Stichting De Kleine Strijders uit Hoogstraten te steunen. Zij schenken speelgoedpakketten aan kinderen in het ziekenhuis AZ Turnhout en AZ Klina in Brasschaat. “We zijn blij dat we deze warme organisatie kunnen steunen", vertellen de twee ondernemers.

27 oktober