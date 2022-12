101 kilometer wandelen op 24 uur voor het goede doel: “Dat kleine tikkeltje méér dan Dodentocht”

BrasschaatIn 24 uur tijd een afstand van 101 kilometer wandelen in de vrieskou. Aan die loodzware uitdaging wil een gemotiveerde groep twintigers en dertigers zich komend weekend wagen. De inschrijvingen voor het halve of hele traject staan nog voor iedereen open. Je kan ook een stukje mee komen stappen of de benefiettocht sponsoren. De opbrengst van de ‘101KM Warme Kerstmars’ gaat volledig naar To Walk Again van triatleet Marc Herremans.

De benefiet is een initiatief van ‘Limitless Journey Group’. Die community onder begeleiding van enkele jongemannen heeft als doel haar leden op allerlei vlakken - van persoonlijk tot financieel - te helpen groeien, vooral via evenementen. “We naderen de kerstperiode. Het is enorm belangrijk om elkaar volop te steunen in deze donkere, maar warme tijden. Voor een eigen actie raakte ik geïnspireerd door de Canadese atleet Terry Fox. Nadat zijn rechterbeen afgezet moest worden door een tumor, begon hij met zijn prothese marathons te lopen om geld op te halen voor kankeronderzoek”, vertelt Lander Van Hoeydonck (22) uit Gooreind (Wuustwezel). “Wij gaan als team van Limitless Journey Group een warme kerstmars van 101 kilometer stappen. Dat doen we ten voordele van To Walk Again van Marc Herremans. Die enorm ambitieuze organisatie staat voor hoop en het ondersteunen van mensen met een fysieke beperking.”

Nieuwe energie

De wandeling start op zaterdag 17 december om 22 uur aan de Sint-Antoniuskerk in Brasschaat. “Via het Peerdsbos en het Fort van Brasschaat stappen we naar de Kalmthoutse Heide. Langs de Wuustwezelse bossen komen we terug in Brasschaat”, zeggen Landers soulmates en mede-organisatoren Jonathan Havermans (24) en Maxime Quisquater (25). “We vertrekken bewust zo laat zodat de opkomende ochtend ons nieuwe moed geeft. Eens we terug zijn in Brasschaat, doen we de route nogmaals, maar dan omgekeerd. Dan zullen de wandelaars die 50 kilometer mee gaan wandelen bij de groep aansluiten. Dat zal voor nieuwe energie zorgen.”

Quote Het zal vooral mentaal zwaar worden. De laatste twintig kilometer zijn even erg als de eerste tachtig. En daar doen wij dan nog een kilometer bovenop Lander, Jonathan en Maxime , Limitless Journey Group

Terwijl Maxime vanwege gezondheidsoverwegingen een stevige helft mee stapt, zullen Lander en Jonathan het volledig traject meedoen. “Door ziekte konden een goede kameraad van mij en ikzelf last minute niet meer deelnemen aan de Dodentocht. Dan hebben we onze eigen editie maar op poten gezet”, vertelt Lander. “In september zijn we al eens van Brasschaat naar Cadzand gewandeld. En onlangs ben ik samen met Jonathan zestig kilometer gaan stappen. Afgelopen zondagvoormiddag hebben wij met ons drie ongeveer zestien kilometer gewandeld. Het zijn stilaan de laatste voorbereidingen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De organisatie van de 101KM Warme Kerstmars © Limitless Journey Group

Collectief grenzen verleggen

“Het zal vooral mentaal zwaar worden”, denkt het trio. “De laatste twintig kilometer zijn even erg als de eerste tachtig. En daar doen wij dan nog een kilometer bovenop. Net dat tikkeltje méér dan een Dodentocht. We gaan ons echt tot het uiterste drijven. En die koude, daar zullen we ons serieus op moeten kleden.”

Op hun benefiettocht krijgen Lander, Jonathan en Maxime heel wat gezelschap. Een twintigtal dapperen hebben zich al ingeschreven voor de 50 of 101 kilometer. De organisatoren verwachten toch wel een dertig compagnons. “Samen gaan we onze grenzen verleggen.”

Streefsom

Hun inspirator Terry Fox wist met zijn ‘Marathon of Hope’ 1,7 miljoen dollar op te halen voor het kankerfonds nadat hij 5.373 kilometer gelopen had op 143 dagen. Vanwege longkanker, waar hij in 1981 aan stierf, moest hij zijn initiatief staken. De inzameling bleef desondanks doorlopen. Intussen staat de teller op 850 miljoen dollar. Hoeveel ‘Limitless Journey Group’ hoopt bijeen te halen? “Alle kleine beetjes maken het grote verschil. We zouden 5.000 euro een prachtig bedrag vinden.”

Inschrijven of doneren voor de ‘101KM Warme Kerstmars’ kan via www.eventbrite.com.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.