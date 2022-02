Zeventiger dood aangetroffen langs losweg in Everbeek: wetsdokter onderzoekt omstandigheden

MAARKEDAL Eerste rit van Baloise Belgium Tour komt aan in Loui­se-Ma­rie: “Opnieuw een unieke kans om Maarkedal in de spotlights te zetten”

Net zoals vorig jaar is Maarkedal ook nu weer aankomstplaats van een rit in de Baloise Belgium Tour, zeg maar de Ronde van België voor wielrenners. “Het kostenplaatje is met 32.100 euro wel hoger dan vorig jaar maar de return die we krijgen is onbetaalbaar”, zegt schepen van Sport Filip Meirhaeghe (Open Vld). Woensdag 15 juni staat al met stip genoteerd in menig agenda.

