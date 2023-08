Wie worden de sportfiguren van het jaar?

Liesbeth (31) maakt carrières­witch van de hotelrecep­tie naar de klas: “Dit is geen evidente stap, maar ik heb hier zó veel zin in!”

Ze heeft diploma’s communicatiemanagement en toerisme op zak en jobs ik de toeristische sector achter de rug. Maar Liesbeth Van Stappen (31) ontdekte nog maar pas dat haar roeping in het onderwijs ligt en staat vanaf vrijdag voor de klas in het Bernarduscollege in Oudenaarde. “Er komt nu veel werk op me af, maar mijn motivatie en goesting zijn nog véél groter”, verklaart ze haar carrièreswitch. Als zogenaamde zij-instromer krijgt ze wel nog flink wat bij te benen.