WEER. Stralend zonnig weer in Brakel vandaag

Zilveren Hert uit het MOU opgenomen in Vlaamse Topstukken­lijst: “Grote erkenning waarop we heel fier zijn”

Een collectiestuk van het MOU-museum van Oudenaarde is opgenomen in de Topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. “Het zilveren hert is een pronkbeker uit circa 1620 en is een absoluut meesterwerk uit onze zilvercollectie. Onze zilvercollectie is een van de grootste in Vlaanderen en we zijn dan ook bijzonder fier dat dit stuk op de Vlaamse Topstukkenlijst staat”, reageert cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V).