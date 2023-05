WEER. Kans op helder weer vanochtend in Brakel

Veilig op pad vanaf station in Ronse dankzij nieuw stukje fietssnel­weg: “Nu ook werk maken van veilige wegen in andere richtingen”

De fietssnelweg F421 in Ronse is alweer 1,4 kilometer langer geworden. Daarmee is een volgende grote stap gezet naar de voltooiing van de verbinding. De werken hebben zo’n 820.000 euro gekost. “Zo werken we verder aan een goede bereikbaarheid per fiets vanuit alle windrichtingen.”