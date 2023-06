WEER. In Brakel kans op bewolkt weer vanochtend

“Wat als ik een oud vrouwtje was, en slecht te been?”: Wendy (34) hoopt dat rechter haar overvaller vandaag flink wakker schudt

“Toen ik je daags nadien zag rondlopen, was je weeral op zoek naar slachtoffers.” Wendy Dhondt (34) keek haar overvaller twee keer in de ogen op straat, en een derde keer in de rechtbank. Daar vroeg ze geen schadevergoeding, maar wel iets veel belangrijkers. Aan de beklaagde om daar vandaag een antwoord op te bieden. En te hopen dat de rechter in zijn tranen een eerste stap in de goede richting zag.