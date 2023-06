WEER. Helder weer in Brakel vanochtend

Octopus van de Kunstacade­mie sluit feestjaar af met een festival en een wandeling

Octopus is de naam van een domeinoverschrijdende opleiding die in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen 10 jaar geleden werd opgestart. Het jubileumjaar wordt in schoonheid afgesloten op zaterdag 3 juni, nog de hele maand kun je een themawandeling maken.