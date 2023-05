WEER. Bewolkt weer in Brakel vanochtend

PVDA wil crisiscel voor problemen in de kinderop­vang, schepen wuift weg: “Onzinnig voorstel na een storm in de glas water”

PVDA Vlaamse Ardennen vraagt dat het stadsbestuur van Oudenaarde een crisiscel opricht om de problematiek van overbevolking in enkele kinderdagverblijven op te lossen. Schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V), wuift die suggestie weg, samen met het verwijt dat de stad mee de problematiek heeft veroorzaakt. “Er is miscommunicatie geweest, maar wat zich nu afspeelt, is een storm in een glas water”, zegt Mas.