Waterpeil bereikt piek: pompen of verzuipen op verschillende plaatsen in Vlaanderen

Door de zware regenval van de voorbije dagen zijn in Vlaanderen verschillende beken buiten hun oevers getreden. Onder meer in Erpe-Mere, Maarkedal, Lede, Haaltert, Zottegem, Ingelmunster en Merchtem staan straten blank. Lees hieronder het overzicht.

Als gevolg van de vele neerslag van de voorbije weken is de bodem erg verzadigd. De waterpeilen op de onbevaarbare waterlopen stegen daardoor erg snel. De wachtbekkens worden volop aangesproken om te voorkomen dat woningen onder water lopen. “Hier en daar valt weliswaar niet uit te sluiten dat een tuin, garage of woning toch met wateroverlast af te rekenen krijgt”, zegt Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die voor de onbevaarbare waterlopen bevoegd is.

In Maarkedal is de Maarkebeek buiten haar oevers getreden. Het peil van de beek staat nu tot aan de bovenkant van het brughoofd.

De Maarkebeek in Maarkedal trad buiten haar oevers.

In Haaltert en zijn deelgemeenten kreeg de brandweer tientallen oproepen voor ondergelopen straten. De situatie was het zwaarst in Lebeke in Denderhoutem en de Edestraat in Haaltert.

In Zottegem staat een deel van de Wurmendries blank. Daar is de Traveinsbeek buiten haar oevers getreden.

Een deel van de Wurmendries staat onder water.

Een parking in Sint-Lievens-Houtem staat helemaal blank. Ouders die woensdagmiddag hun kinderen gingen afhalen in basisschool Hofkouter in Sint-Lievens-Houtem hebben er natte voeten aan overgehouden.

In Erpe-Mere waren woensdag de Honegemstraat op de grens van Erpe met Lede en de lusvormige aftakking van de Ratmolenstraat in Aaigem ondergelopen. Op geen enkele plaats waren woningen bedreigd. Het zwaarst getroffen was de Beekkantstraat in Mere, maar tegen donderdagochtend was al het water er weggetrokken.

De vrijwilligers van brandweerpost Lede hadden woensdag de handen vol. In de Paddestraat vlak bij tennisclub Kenta bedreigde het water enkele woningen. De brandweer ging daar ‘s middags een eerste keer langs en voerde ‘s avonds preventief nog eens 30 extra zandzakken aan. In de Guchtstraat dreigde ook een woning onder water te lopen en rond 21.30 uur liep de Ledestraat in Impe deels onder. Het verkeer kon er maar beurtelings passeren.

De lusvormige zijweg van de Ratmolenstraat in Aaigem staat onder water.

Johan Mariën uit de Beekkantstraat in Mere.

In Wichelen heeft de nooddijk ervoor gezorgd dat Bohemen gespaard werd van wateroverlast.

In de Priester Joris Eeckhoutlaan in Deinze liep een garage onder water. In de Bisdomkaai in Gent liep een kelder onder water.

In Everbeek stonden woensdag wegen blank, waardoor ook een wagen bleef steken in het water. Bewoners proberen de schade te beperken en gingen de modder te lijf met tuinslang en schop.

Volledig scherm © Ronny De Coster

Bekijk: Wim Naert in Brakel: “Bewoners hopen dat het droog gaat blijven”

In Horebeke staken bewoners Georges De Weir (84) en Liliane Opsomer de handen uit de mouwen. Hun straat beneden de Berg te Stene kwam na felle regenbuien helemaal onder de modder terecht.

Volledig scherm © Ronny De Coster

In Sint-Martens-Latem stond woensdagnamiddag bijna een volledige straat blank. De Valerius De Saedeleerlaan, gelegen in Hoog Latem, kent al jaren problemen met de rioleringen in de straat, zeggen buurtbewoners. “Sinds wij hier wonen in de jaren ‘90 liep de straat al zo’n tien keer vol met water”, zeggen Johan (70) en zijn vrouw.

De waterstanden in Opwijk en Merchtem zijn zwaar getroffen na de hevige regenval van de afgelopen dagen. Gemeentediensten en brandweerlui waren woensdag volop in de weer om huizen te vrijwaren. De brandweerzone Vlaams-Brabant West verwerkte tot woensdagavond 20 uur al een honderdtal interventies gerelateerd aan de wateroverlast over het hele grondgebied. Het zwaartepunt, met een 25-tal tussenkomsten, lag in Opwijk.

De Opwijkse Bolstraat kwam onder water te staan.

Voor de brandweer van de zone Antwerpen bleef het woensdag relatief rustig. Er kwamen vijftien oproepen over wateroverlast binnen. De meeste daarvan gingen over ondergelopen straten. De hulpdiensten moesten een deel van de Schroeilaan in Hoboken afsluiten omdat de riolering daar overliep. Het overtollige water werd onder de Krugerbrug weggepompt.

Het water op het wegdek van de Schroeilaan werd weggepompt.

De regio Mechelen werd zwaarder getroffen. Sinds maandagnacht kreeg de brandweer 56 meldingen van wateroverlast. Vooral in Duffel was er heel wat waterellende. Zo moest de brandweer uitrukken naar de Oude Liersebaan, de Zijpstraat en naar de Mechelsebaan. Verder werd ook Lier er getroffen. Zo liep de Pallietertunnel onder water en moest de rijbaan er worden afgesloten voor het verkeer. In Koningshooikt liep dan weer de Itterbeek over en kwamen er enkele tuinen onder water te staan. De Jutse Plassen traden ook buiten hun oevers door de hevige regenval. Verder moest er nog water worden weggepompt langs de Waversesteenweg in Putte. In Sint-Katelijne-Waver liep dan weer de fietserstunnel op de Berlaarbaan onder water. Tot slot moest er door de brandweer ook nog worden uitgerukt naar Lippelo-Dorp in Puurs-Sint-Amands.

De Jutse Plassen in Koningshooikt traden buiten hun oevers.

Ook in de Tuinwijk in Ingelmunster zijn de voorbije dagen tientallen kelders onder water gelopen. Dat is wellicht ook een rechtstreeks gevolg van wegen- en rioleringswerken die er zijn uitgevoerd. “De oude riolen waren niet waterdicht en zorgden voor een afstroom van het grondwater”, aldus burgemeester Kurt Windels, die inwoners aanraadt om contact op te nemen met de brandverzekering