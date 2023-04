Wat heeft vijftiger van gezinsdrama in Zegelsem bezield? “Wellicht een combinatie van oorzaken, ook van medische aard”

Met expo en boek bedankt fotograaf Zeger Garré de mensen van de zorg voor hun toewijding tijdens corona

Nog tot half mei kan je in TIO3 in de Oscar Delghuststraat dagelijks de fototentoonstelling ‘Dank u Zorg’ bezoeken van Zeger Garré. Het is een eerbetoon aan de verpleegkundigen die tijdens de coronapandemie dag en nacht in de bres sprongen.