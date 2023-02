Wandelen en ovenverse geutelingen proeven in Michelbeke

MAARKEDAL Oververhit­te halogeen­lamp veroor­zaakt brand in boekenklas van school in Etikhove, juffen voorkomen erger

In de Vrije Basisschool op het Etikhoveplein is dinsdagochtend brand ontstaan in de schoolbibliotheek. De leerkrachten konden het vuur zelf blussen, de 160 aanwezige leerlingen werden even ondergebracht in het gemeentehuis. “Dankzij de koelbloedigheid van de juffen is hier een ramp vermeden”, zegt burgemeester Joris Nachtergaele.

