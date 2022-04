Voorman van Red Zebra viert 60ste verjaardag met eerste van een reeks optredens

Volleybal Liga Vrouwen Eerste zege van seizoen brengt Audry Frankart en Michelbeke ferme stap dichter bij behoud: “Ik kan alleen maar trots zijn”

Wat dit seizoen in de competitie geen enkele keer lukte, lukte dinsdagavond in de playdowns plots wel voor Saturnus Michelbeke. De roodhemden van coach Audry Frankart pakten met zware 3-0-cijfers hun eerste zege van het seizoen en komen zo weg van de laatste plaats. Winst vrijdag in Charleroi, dat al gered is en niks meer te winnen of te verliezen heeft, kan voldoende zijn om het behoud in de Liga A te verzekeren. Of hoe één overwinning het tij plots kan doen keren.

