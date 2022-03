Voetbalclub OLSA Brakel koopt terreinen van SK Opbrakel: “Iedereen moet kans krijgen om bij ons te spelen”

Olsa Brakel is ongeveer drie jaar geleden begonnen met het beter uitbouwen van de jeugdwerking. Begin dit jaar nam Olsa nog het stamnummer van KFCO Burst over, waardoor de club ook kan spelen in tweede provinciale. Door ook SK Opbrakel in te lijven, kan Olsa ook voetballers laten spelen in 4de provinciale.

“We hebben de ambitie om de komende jaren nog 100 jeugdspelers aan te trekken bovenop de 280 die we nu al opleiden. Doel is dat elke voetballer van elk niveau de kans moet krijgen om bij ons te spelen”, zegt Bart Vermeulen.