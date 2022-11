Vijf jaar cel wegens poging doodslag voor automobilist die bewust fietser aanreed

Het ongeval gebeurde op 18 mei in Nederbrakel op de Industrielaan. De wagen bestuurd door S. C reed er een fietser aan die tegen de voorruit van de auto werd geslingerd. De bestuurder reed nog een eind verder om uiteindelijk toch zijn vlucht te stoppen. De fietser werd zwaargewond. S.C. zou het slachtoffer doelbewust hebben willen treffen.

De rechter wees er in zijn vonnis op dat er al langer sprake was van onenigheid tussen de automobilist en het slachtoffer “De kwalificatie moord, zoals voorzien door het openbaar ministerie, werd niet weerhouden, omdat zekerheid over het element voorbedachtheid ontbreekt. Anderzijds werd niet ingegaan op het verzoek van S.C. om de aanklacht te wijzigen naar opzettelijke slagen, aangezien hij de aanrijding wetens en willens heeft veroorzaakt. Hij heeft daarmee ook aanvaard dat een mogelijk overlijden het gevolg van zijn daden kon zijn.”

Daarom werd S.C veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar waarvan de helft met uitstel.

De passagier van de veroordeelde bestuurder, vervolgd wegens schuldig verzuim, werd vrijgesproken. “Hij zag dat omstaanders het slachtoffers onmiddellijk ter hulp kwamen en keerde ook zelf kort na de aanrijding terug naar de plaats van het ongeval”, luidde de motivatie van de rechtbank.