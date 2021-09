Verkrachtte man (28) een vriendin (25) van zijn lief na 'flirterige avond'? “Schuldbewuste berichtjes achteraf zijn bewijs”

HOREBEKE Cynthia Browaeys na drie jaar burgemees­ter­schap: “Ik denk dat ik eigenlijk nog te braaf ben voor de politiek”

8 september Cynthia Browaeys (36) is halverwege haar eerste ambtstermijn als burgemeester van Horebeke. Drie jaar geleden volgde ze haar vader Jozef op als lijsttrekker nadat die 54 jaar lang de sjerp had gedragen. “Er zijn er nog altijd die denken de vetes met mijn vader verder te moeten uitvechten via mij. Ik probeer om niet in die val te trappen”, vertelt ze in haar gemeentehuis, voor politieke tegenstanders stilaan een schier niet in te nemen vesting.