Verkeer moet omrijden door breuk in waterleiding in Riebeke

Oudenaarde Een bosje aanplanten? Eerste demobos in Vlaanderen toont hoe je eraan begint: “Dit is eigenlijk een openluchte­ta­la­ge”

Je zou wel graag een bos aanleggen, maar hoe begin je daaraan? Waarop moet je letten bij de keuze van de bomen, welke plantverbanden moet je voorzien, hoe bescherm je ze tegen wilde dieren? Het antwoord is voortaan te vinden in het allereerste demobos op de Edelareberg in Oudenaarde. “Het is een primeur in Vlaanderen”, weet Hans Scheirlinck, coördinator van de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender.

9 mei