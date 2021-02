Vandalen bekladden woning van premier Alexander De Croo met hakenkruisen

Zeven hakenkruisen zijn met een spuitbus getekend op de witgekalkte muur en de brievenbus van premier Alexander De Croo. Het vandalisme is deze ochtend vastgesteld. De politie heeft intussen de straat afgezet: niemand mag in de buurt komen van de besmeurde woning.

Manifestatie

Zaterdag was er in Brakel nog een protestactie van de rechtse politieke beweging Vlaanderen Ons Land. Tientallen agenten van de lokale en federale politie waren toen in woonplaats van de premier paraat, maar de manifestatie trok uiteindelijk maar een vijftiental actievoerders. Of er een verband is met die actie, is helemaal niet zeker. De politie heeft nog geen spoor naar daders van het vandalisme van afgelopen nacht.