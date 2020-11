Twintiger zwaar toegetakeld door loslopende sint-bernardushond: “Bijtwonden over heel mijn armen en benen”

Tom Van Hende, die zelfstandig elektricien is in bijberoep, had zondag in Gentbrugge zijn auto geparkeerd om bij een klant een offerte te bespreken. Maar dat draaide helemaal anders uit. “Net toen ik uit mijn auto stapte, schreeuwde een vrouw dat ze haar hond niet meer kon tegenhouden. Dat verbaasde me overigens niet: ze had de hond ook niet aan een leiband. Het was zo’n grote sint-bernardushond. Hij wrikte zich los en stormde op mij af. Eerst leek het alsof ik hem nog kon kalmeren. Ik dacht: blijven staan is het beste wat ik kan doen. En even werkte dat ook. Toen de vrouw met de hond weer vertrok en de kust voor mij veilig leek, stapte ik weg. Maar ineens keerde hij terug en stormde hij op mij af. En deze keer viel hij wel aan: hij sprong om me, waardoor ik tegen de gevel van een huis ben gevallen. Hij is toen beginnen bijten in mijn armen en benen, terwijl ik met dat wel tachtig kilogram zware dier ook niet meer overeind geraakte. Een voorbijgangster is me nog te hulp gesprongen, maar werd door dat beest ook gebeten”, vertelt Tom. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar moest de Brakelaar nog dezelfde dag een operatie ondergaan. “Ik heb overal aan mijn armen en benen bijtwonden. Die in mijn rechterarm zijn zo diep, dat mijn pezen en spieren bloot lagen” getuigt Tom.