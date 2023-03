Tijdig inschrijven voor Buitenspeeldag: maximaal 300 kinderen toegelaten

Kinderdorp

Het Marktplein wordt voor één dag omgetoverd tot een kinderdorp, waar jong en oud zich kunnen uitleven. Zo zijn er onder andere springkastelen, go-carts en knutselhoekjes voor wie het wat rustiger aan wil doen. Ook is er een peuterpark voor de allerkleinsten tussen 2 en 4 jaar oud. Bovendien kunnen kinderen zich laten schminken bij de grime, wat altijd een succes is.

Gratis, maar wel inschrijven

Ouders hoeven niet te vrezen voor verveling, want de horecazaken zijn die dag geopend. Zij kunnen rustig genieten van een drankje op het terras, terwijl de kinderen zich vermaken op het Marktplein. De gemeente benadrukt, dat de buitenspeeldag geen opvanginitiatief is.

Deelname aan de buitenspeeldag is helemaal gratis, maar er is wel een beperkt aantal plekken beschikbaar. Om de veiligheid van de kinderen te garanderen, kunnen er maximaal 300 deelnemers meedoen. Inschrijven kan vanaf 20 maart en het is raadzaam om dit tijdig te doen om teleurstellingen te voorkomen.