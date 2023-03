Temperatuur gaat omhoog in Brakel

‘Prinses Lara’ heeft opnieuw kanker: “Palliatie­ve of een zware behande­ling met hooguit 15% overle­vings­kans. We gaan ervoor”

Vorig jaar kleurde de Ronde van Vlaanderen roze om ‘prinses Lara’ te steunen. Terwijl de renners vochten op de kasseien, was deze peuter van bijna 2 jaar oud haar chemoparcours begonnen. Dat deed het meisje zo dapper dat ze de kankercellen uit de koers leek te rijden. Maar in dit nieuwe wielerseizoen is er voor haar ouders alleen nog verdriet en angst om haar te verliezen. “En een heel klein beetje hoop, dat we met twee handen grijpen. Zusje Liv kijkt ernaar uit om haar zus te helpen redden met beenmerg.”