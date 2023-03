Team Destination HOPE maakt kankerpatiënte Joke Podevijn (36) apetrots: “Véél meer verzameld dan vereiste 2.500 euro”

Van archeolo­gie tot de geschiede­nis van de streek: ontdek zelf ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ in deze 7 musea in de Dender­streek en Vlaamse Ardennen

‘Het Verhaal van Vlaanderen’ is verteld. Tom Waes gaf tien zondagen lang meer dan anderhalf miljoen kijkers geschiedenisles. Hoog tijd om uit je luie zetel te komen en zelf wat dieper te graven. In de Denderstreek en Vlaamse Ardennen vind je heel wat interessante musea die je daarbij helpen. Van ‘t Gasthuys in Aalst tot het Museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen: hier ontdek je nog heel wat andere straffe verhalen.