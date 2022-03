Strijd om wolvenpark D’Hoppe lijkt beslecht: Waalse Regering weigert vergunning

De familie Fort, de eigenaar van de voormalige zavelgroeven en stortplaats in Vloesberg, kreeg vorig jaar in april van het gemeentebestuur van het Waalse taalgrensdorp een positief advies voor de bouw van een wolvenverblijf op de grens met Brakel. Deze toekenning kwam er ondanks een storm van protest. Het actiecomité LaHouppe Natura 2000 D’Hoppe en de sociale klimaatbeweging Climaxi hadden een duizendtal bezwaarschriften neergelegd. Ook het gemeentebestuur van Brakel verzette zich met een bezwaarschrift tegen het vooruitzicht van huilende wolven in kooien aan de rand van het Brakelbos.

In beroep geweigerd

Vorige zomer weigerde de Provincie Henegouwen dan ook de vergunning, waar de familie Fort zich niet bij neerlegde. Een beroepsprocedure draait op niets uit nu ook het Waals gewest de vergunning weigert. “Uiteraard zijn wij tevreden met het resultaat. Gedurende de hele actie trok het gemeentebestuur van Vloesberg de communautaire kaart door de actievoerders af te schilderen als Vlaamse extremisten die het dorp op stelten kwamen zetten”, reageert Filip De Bodt van vzw Climaxi.

“Onze beweging is altijd tweetalig geweest. We krijgen gelijk op het hoogste Waalse niveau, dus onze argumenten waren niet zo gek als sommigen dachten. Men wou D’Hoppe omtoveren tot een toeristisch oord, wat de schaal van het dorp ver te boven gaat. Er was zelfs een parking voor een 400-tal auto’s voorzien. We horen dat de kans groot is dat de initiatiefnemers en de gemeente Vloesberg naar de Raad van State stappen, maar dan zullen wij zeker ook aanwezig zijn als tussenkomende partij”, aldus De Bodt.

Zavelputten beschermen

De actievoerders willen de zavelputten definitief beschermen door de Natura 2000-zones daar te doen aansluiten. “Het dorp is voorlopig gered van een overrompeling door toeristen, wagens en autocars richting een toeristisch complex dat de lokale draagkracht ver overschrijdt. Wie D’Hoppe niet kent, moet eens ter plaatse gaan en zich inbeelden dat daar ieder weekend een verdrievoudiging van auto’s is. De lokale horeca is beschermd tegen de moordende concurrentie van grote ketens op een toeristisch terrein”, besluiten de actievoerders. De familie Fort was niet bereikbaar voor commentaar.