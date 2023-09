Vlamingen willen af van Franstali­ge facilitei­ten in Ronse: “Ze isoleren ons en bezorgen ons een negatief imago”

Ronse werd op 1 september 1963 een Vlaamse gemeente met faciliteiten voor Franstaligen. Dat was destijds een triomf voor de cultuurflaminganten. Het nieuwe statuut was volgens de interpretatie van de Vlamingen immers bedoeld als overgangsfase en had een uitdovend karakter. Alleen stond dat nergens met zoveel woorden neergeschreven. “We hebben toen het Paard van Troje binnengehaald.”