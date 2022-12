Stiltewandeling door de zuidelijke Vlaamse Ardennen: ontdek de Everbeekse bossen

Vlaamse ArdennenZin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Het thema van deze week is ‘wandelingen langs knooppunten’. Het is koud, maar droog weer en dus is een korte wandeling een ideale activiteit. In de Vlaamse Ardennen kom je helemaal tot rust tijdens deze stiltewandeling door de Everbeekse bossen.

Start- en aankomstplaats: Everbeek-Boven, 13,1 km Meer wandel- en fietsroutes vind je hier.

Verspreid over Everbeek (Brakel), in een zuiderse uithoek van de Vlaamse Ardennen, liggen verschillende bossen en bosjes. Het zijn stuk voor stuk restanten van het vroegere Poodsbergbos, dat zich in de middeleeuwen uitstrekte tot Ronse. Vandaag vormen ze samen een uniek wandelgebied, waar alleen de stilte hoorbaar is. Tijdens een stevige tocht van ruim 13 kilometer doorheen de bossen en weilanden van Everbeek passeer je langs kapelletjes en hoeves die her en der verspreid staan over het glooiende landschap. Trek alvast je wandelschoenen aan, want het gaat bergop en -af.

Volledig scherm Twee gekandelaarde zomerlinden staan zij aan zij bovenop een kouter langsheen de wandelroute © Geert Van der Linden

Vertrekken doen we op de Hoogbos in het Steenbergbos. Hier is het uitkijken voor wielertoeristen, die de helling graag beklimmen op hun fiets. Je duikt meteen de Everbeekse bossen in. De Everbeekse bossen zijn een bosgebied van 34 hectare, gevormd door vier afzonderlijke bossen: het Trimpontbos, het Steenbergbos, het Parikebos en het Hayesbos. Daarvan is enkel het Parikebos niet toegankelijk. Je wandelt er dan ook langs en niet door.

Even verderop wandel je door Kollebroeken, eveneens een klein bosje. De volgende stop is het Kasteel d’Harveng, dat gebouwd werd in het midden van de negentiende eeuw. Aan het einde van de negentiende eeuw kreeg het kasteel zijn huidige vorm met een toren tegen voorgevel. Onderweg naar het Trimpontbos zien we verschillende hoeves, kapelletjes en de twintigste-eeuwse watermolen Terkleppe. Eenmaal het Trimpontbos uit, stap je nog een stevige kilometer noordwaarts langs het Hayesbos richting Everbeek-Boven, waar de tocht eindigt.

