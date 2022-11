Sinterklaas brengt discopieten mee naar Brakel

Sinterklaas heeft in zijn agenda zaterdag 26 november gereserveerd voor een feestelijke intrede in Brakel. De turnzaal van de school GO! De Rijdtmeersen (ingang via de Wielendaalstraat) is de plaats van afspraak. Sinterklaas en zijn discopieten arriveren er rond 14 uur.

Voor de flinke kinderen brengen ze geschenkjes en lekkers mee.Wie vooraf een brief of tekening naar Sinterklaas wil sturen, kan deze deponeren in de brievenbus bij het gemeentehuis aan de Markt in Brakel en maakt kans op een prijs.

Vooraf inschrijven voor het feest is vereist. Het kan via de gemeentelijke website www.brakel.be.