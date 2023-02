Sint-Jozefs Gilde Everbeek-Boven is voortaan een “Koninklijke Vereniging”

OUDENAARDE Raadslid Murat Yurtay (Open VLD) vraagt en krijgt hulp voor slachtof­fers van aardbeving

Murat Yurtay is gemeenteraadslid in zijn geboortestad Oudenaarde maar heeft Turkse roots. Hij vraagt hulp voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië en krijgt die ook. “Dat is evident”, reageert burgemeester Marnic De Meulmeester (Open VLD).