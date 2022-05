Simonne en Jan vieren 65ste huwelijksverjaardag

Volleybal Liga Degradatie wenkt nu toch voor Saturnus Michelbeke na nederlaag op Oostende (3-0)

De hoop om via winst tegen Hermes Oostende het behoud in de hoogste vrouwenliga veilig te stellen, was woensdagavond snel vervlogen voor Saturnus Michelbeke. Ondanks de makkelijke thuiswinst van vorige week hadden de roodhemden het in de eerste twee sets aan de kust bijzonder lastig. In set drie leek de kentering op komst, maar enkele domme fouten op cruciale fases zorgden voor een droge 3-0. Enkel via de barrages kan Saturnus nu nog voor het behoud gaan.

21 april