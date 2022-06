Restotip: Stop eens halfweg de Valkenberg voor Brasserie Moutarde

KLUISBERGEN Wrak van vliegtuig dat diende als decor voor kortfilm is weggehaald uit het Kluisbos: “Het zorgde voor te veel drukte in het (privé)domein Calmont”

Het Amerikaanse vliegtuig dat voor de kortfilm The Maverick in 2017 naar het Kluisbos werd gesleept, is daar nu weggehaald. Fotografen en andere nieuwsgierigen kunnen zich de moeite van het opzetten van een zoektocht besparen.

1 juni