RESTOTIP. El Fuego: “Hoe een grillrestaurant de allerfijnste keuken kan serveren”

Octopuswan­de­ling langs acht kijkkasten van de Kunstacade­mie

In het sportcentrum De Rijdt in Brakel is tot 31 maart de de zogenaamde Octopus-wandeling uitgestippeld. Ze leidt deelnemers langs acht kijkkasten, ontworpen en vervaardigd door leerlingen van de Kunstacademie Vlaamse Ardennen.