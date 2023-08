Geuzen­feest in het gehucht Korsele omarmt al 120 jaar de wereld: “De meerder­heid van de organisato­ren en bezoekers zijn geen protestan­ten”

Op 12 en 13 augustus wordt in het protestantse gehucht Korsele in Horebeke het Geuzenfeest gevierd. Het thema is ‘Omarm de wereld. Fleur Pierets is de gastspreker. Haar partner stierf terwijl ze als homokoppel een statement maakten door in 25 landen te trouwen.