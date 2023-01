Rachelle vier 108ste verjaardag. “In het rusthuis kom ik eten, maar ik woon hier nog niet, hoor”

Alleenwonend

“Pas op: ik woon nog niet in het rusthuis, hé”, herhaalt Rachelle wat ze ons de jongste jaren al bij iedere verjaardag benadrukt heeft. Rachelle woont nog altijd op haar eentje in een serviceflat. Die leunt wel aan bij het rusthuis, vanwaar personeel de oudste inwoonster van Brakel ook huishoudelijke hulp bieden.

“Ik ga ook wel elke middag eten in de refter van het rusthuis”, vertelt Rachelle. Wat de pot schaft, maakt haar niet veel uit. “Ik lust alles en er is nog niets dat de dokter me verbiedt om te eten”, vertelt ze trots. Rachelles roots liggen wel in Brakel, maar een groot deel van haar leven heeft zich afgespeeld in Molenbeek, waar haar man aan de slag was als metselaar en zij werkte als kapster. Pas vijf jaar gelden keerde ze naar haar geboortedorp Brakel terug. “Sinds de dood van mijn man woonde ik in Molenbeek samen met één van mijn twee dochters. Maar zij is ziek geworden en uiteindelijk ook overleden. Ik heb toen beslist om toch terug te keren naar Brakel en ben hier ook graag”, vertelt Rachelle.