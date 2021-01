Politie massaal paraat voor protestactie die uiteindelijk maar vijftien man op de been brengt in Brakel

VOLLEYBAL LIGA VROUWEN Audry Frankart wil dit weekend een ander gelaat van Michelbeke zien: “Het kan alleen maar beter”

28 januari Saturnus Michelbeke speelt zondag zijn tweede uitmatch op rij. Na de duidelijke 3-0-pandoering die de roodhemden vorige week tegen Antwerp moesten slikken, is nu Charleroi de tegenstrever van dienst. In de enige competitiematch voor de jaarwisseling klopte Charleroi Michelbeke in een tiebreak. “Tijd dus om revanche te nemen. Niet alleen voor die nederlaag, maar ook na ons verlies van vorige week”, benadrukt de Michelbeekse coach Audry Frankart.