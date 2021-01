Politie massaal paraat voor protestactie die uiteindelijk maar 15 man op de been brengt in Brakel

Clara Wellens (Antwerp Volley): “Dit was een deugddoen­de teampresta­tie tegen Michelbeke”

24 januari De vrouwen van het Interfreight Antwerp Volley Team hebben hun eerste overwinning van de huidige volleybalcompetitie beet. De Antwerp Ladies - duidelijk beter op dreef - versloegen Saturnus Michelbeke. Het team uit Oost-Vlaanderen, geplaagd door berichten over het wel of niet stoppen van de club, zat merkelijk nog niet in het juiste ritme. Antwerpen was op alle spelonderdelen de betere ploeg.