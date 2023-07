Pastoor van Brakel preventief geschorst na klacht over seksueel misbruik

De eucharistievieringen in Brakel en Lierde werden het afgelopen weekend geleid door pastoor-deken Emmanuel Vidts en niet zoals gebruikelijk door Alain B. (71). In de misvieringen las deken Vidts een brief voor van de Gentse bisschop Lode Van Hecke. Daarin legt de bisschop uit dat het opvangpunt van de Belgische kerk een melding heeft gekregen van mogelijk seksueel misbruik door de Brakelse pastoor B. Het dossier werd intussen doorgeven aan de autoriteiten van het Vaticaan. In afwachting van het verdere onderzoek en een definitieve beslissing over de klacht, heeft monseigneur Van Hecke de pastoor preventief geschorst.

Klacht gegrond

“Omdat de klacht gegrond is verklaard, mag pastoor Alain B. volgens de procedures niet op het grondgebied van zijn parochies verblijven zolang er geen uitspraak is. Dat is ook logisch en beter voor hem en voor iedereen. Waar de pastoor het verloop van het onderzoek afwacht, weet ik niet”, aldus Peter Malfliet, perswoordvoerder van het bisdom. “Het slachtoffer zelf wil absoluut anoniem blijven en heeft geen klacht neergelegd bij het gerecht. De persoon in kwestie wil ook enkel dat wordt erkend wat er is gebeurd. Over wie het gaat en wat precies de inhoud is van de aanklacht? Daarover kunnen we geen verdere informatie geven. Ook op de duurtijd van het onderzoek, heb ik geen zicht. Dat hangt af van wat er de komende dagen en weken allemaal aan het licht zal komen in de zaak.”

Het parket is niet op de hoogte van de klacht en is momenteel niet bezig met een onderzoek.

Officier in de Orde van Leopold I

Alain B. is afkomstig van Menen, maar bracht veel van zijn kinder- en studententijd door in Gent. Daar werd hij in 1982 tot priester gewijd. Sedert 2016 is hij pastoor in Brakel en Lierde. Voordien was hij ook twaalf jaar pastoor in Aalter en eerder ook in Geraardsbergen en Evergem. In Aalter kreeg hij in 2015 van burgemeester en voormalig federaal minister Pieter De Crem de medaille van Officier in de Orde van Leopold I.

Volledig scherm Pieter De Crem overhandigde pastoor Alain B. acht jaar geleden nog een oorkonde en een medaille. © Foto JSA

Er deden de jongste dagen al wat geruchten de ronde over een gedwongen vertrek van de priester uit Brakel, maar daar is niets van aan. “Over de inhoud van het dossier kan ik niets zeggen omdat ik die inhoud niet ken”, aldus pastoor-deken Emmanuel Vidts uit Zottegem. “Ik heb de brief van onze bisschop voorgelezen en ik heb de schokken opgevangen. Want dat staat buiten kijf: dit is een schok voor iedereen.”

