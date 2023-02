Omdat het ook ongezond en hinderlijk kan zijn: gemeente leert inwoners hoe ze best hout stoken

Maarkedal Daalman & Isabelle A komen op 11 februari naar Maarkedal

Isabelle A is sinds haar verschijning in Liefde voor Muziek in 2017 terug van weggeweest. Ze vormt een koppel met singer-songwriter en studiogitarist Daalman, wat voor een prachtige muzikale samenwerking zorgt. Samen komen ze op zaterdag 11 februari naar GC Marca in Maarkedal.

31 januari