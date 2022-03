Nu inschrijven voor de paaseierenzoektocht in De Rijdtmeersen in Brakel

MAARKEDAL De Talenten­boog in Nukerke was dit keer solidair met het Oosten en zamelde spullen in voor Oekraïne

In normale tijden zamelen de leerlingen van de vrije basisschool De Talentenboog in Nukerke jaarlijks centjes in voor Broederlijk Delen en zijn ze solidair met het Zuiden. Dit keer kwamen de leerlingen van het vijfde leerjaar van juf Gerda zelf met het voorstel om te helpen de nood te leningen in Oekraïne, solidair met het Oosten.

17:19