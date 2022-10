Nancy De Geeter (50) voor Open Vld naar de gemeenteraad

Volleybal Eerste Nationale Dames Sterk internatio­naal gekleurd Saturnus Michelbeke hervat competitie met duidelijk doel: “We willen meteen terug naar Liga A”

Nadat de openingswedstrijd tegen Zoersel vorig weekend werd afgelast wegens te veel coronabesmettingen bij Saturnus Michelbeke, hervat de degradant uit de liga A dit weekend de competitie met de topper tegen Volley Noorderkempen. Beide ploegen worden in eerste nationale naar voor geschoven als titelfavoriet. De Brakelse roodhemden haalden in het tussenseizoen liefst elf nieuwe speelsters uit tien verschillende landen aan boord. Deze week nog kwam de Canadese Wiebe over en volgende week landt de Australische international Maland in Michelbeke.

22 september