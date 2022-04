Na eerdere veroordeling en vrijspraak volgt nu toch veroordeling wegens misbruik van minderjarige stiefdochter: “Er is opnieuw rechtvaardigheid”

Ziekelijke ingesteldheid

Het hof van beroep in Brussel deed nu, 15 jaar nadat de eerste aanranding gebeurde, uitspraak in de zaak waarbij de procureur-generaal niet mals was voor de beschuldigde. Hij verwees naar de consistente en gedetailleerde en afgelijnde klachten van het slachtoffer en dit in tegenstelling tot de verklaringen van de dader die zich tegenspreekt in verschillende verklaringen. “Het slachtoffer zat zo diep dat zij aan verbalisanten verklaarde dat het sexueel misbruik een gewoonte was geworden, waarbij zij haar verstand op nul zette”, aldus de procureur-generaal. In het moraliteitsverslag van de psychiater werd aangegeven dat beklaagde beperkte intellectuele mogelijkheden heeft, zich in een slachtofferrol wentelt, zijn impulsen niet onder controle had en op ambulante basis psychiatrische opvolging nodig heeft.

Meester Depooter pleitte dat de beklaagde een ziekelijke ingesteldheid door een sexuele relatie aan te knopen met zijn minderjarige stiefdochter en tegelijkertijd met haar mama. “Bovendien heeft E.M. geen enkel schuldinzicht voor de tenlastegelegde feiten. De beklaagde had een machtspositie over het slachtoffer dat hij misbruikte. Hij dreigde haar pony en paarden af te nemen als zij hem zijn zin niet gaf.”