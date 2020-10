Motorfreak Jo (45) laat het leven in tragisch ongeluk: “Hij reed zelfs met zijn motor naar de Aldi”

Michelbeke­voor­zit­ter Karel Van Den Berge zit met kopzorgen na tijdelijk stopzetten van competitie: “Waar gaat dit eindigen?”

14 oktober Als één van de weinige ploegen op het hoogste niveau van het vrouwenvolleybal werkte Saturnus Michelbeke afgelopen weekend zijn eerste competitiewedstrijd af in meer dan een half jaar. Maar net als in maart gooit corona weer roet in het eten en worden de indoorcompetities tot minstens na de herfstvakantie stilgelegd. Voorlopig dus geen topsport meer in sporthal Averbo en ook alle andere activiteiten zijn sinds maart geschrapt. “Gelukkig bleven de sponsors ons trouw, want uit activiteiten en de verhuur van onze zaal halen we al maanden geen inkomsten”, weet de Michelbeekse voorzitter Karel Van Den Berge.