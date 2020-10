Moto-freak Jo (45) laat het leven in tragisch ongeluk: “Hij ging zelfs met zijn moto naar de Aldi”

Saturnus Michelbeke opent competitie met verrassen­de nederlaag: “Nog veel werk aan de winkel”

11 oktober Saturnus Michelbeke heeft in Liga A van het vrouwenvolleybal niet de droomstart genomen die de ploeg voor ogen had. De roodhemden gingen in de eigen sporthal Averbo zondagavond met 2-3 toch eerder verrassend onderuit tegen Charleroi, dat de beslissende tiebreak won met 15-17. Vooral de opslag rendeerde niet bij de thuisploeg, terwijl sterspeelster Mila Radovic sterk onder haar vertrouwde niveau speelde. “Er is nog veel werk aan de winkel”, geeft coach Audry Frankart toe.