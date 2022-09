Mokki speelt aperitiefconcert met een mix van stijlen

Horebeke Ontdek op 11 september de geschiede­nis van de protestant­se lagere school

Op zondag 11 september kan je in het protestants museum in Horebeke gratis naar de tentoonstelling ‘De Protestantse Lagere School’. Iedereen is welkom om de geschiedenis van de school te leren kennen, vanaf haar stichting in 1820 tot aan haar sluiting in 1982.

