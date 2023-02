Met Walmke Brand verjaagt Parike zondag de winter

Walmke Brand is het oudste feest in Brakel. Het gaat terug tot de Keltische periode. Het spektakel speelt zich zondag af op de weide naast het voormalige café Mabilde boven de Parikeberg. Rond 19.30 uur komt de volksdansgroep Perreken in actie.

*Een half uur later steken de Parikenaren het vuur aan de grote branstapel. “Walmke, Walmke brand, zeven zakken ‘t dagwand, veel koren, weinig kruid, met Pasen is de vasten uit !” zingen ze om de winter te verjagen en om een goeie oogst af te dwingen.