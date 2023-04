Met de Randstappers op hyacintenwandeling naar het Brakelbos

Senioren­raad zoekt vijftigtal nieuwe leden

De zitjes in de stedelijke seniorenraad komen binnenkort weer vrij, want alle mandaten lopen eind dit jaar af. De adviesraad is op zoek naar een vijftigtal 55-plussers die zich vanaf 1 januari 2024 voor de komende zes jaar willen engageren om vier keer per jaar samen te komen met de andere leden.