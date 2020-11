Meisje (15) zwaargewond nadat ze op weg naar school onder auto terechtkomt

Maarkedal Aarova Rally volgend jaar niet in Maarkedal: “Het draagvlak bij de inwoners blijkt te klein”

19 november Het ziet ernaar uit dat de Aarova Rally een eenmalig evenement is geweest in Maarkedal. Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om de organisatoren van de rally volgend jaar geen toestemming te geven het parcours op Maarkedals grondgebied aan te leggen. “De kosten wegen niet op tegen de baten, maar het is niet zo dat we principieel iets tijden de rally hebben.”